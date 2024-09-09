Melbourne tourism statistics 2020

^ Online Discounts Terms & Conditions

  1. Discounts apply to the premium paid for a new Budget Direct Home & Contents, Home only, Contents only, Comprehensive, Third Party Property Only or Third Party Property, Fire & Theft Car Insurance policy, initiated online on or after 29 March 2017, and for a new Budget Direct Comprehensive, Third Party Property, Fire & Theft & Third Party Property only Motorcycle Insurance policy, initiated online on or after 4 June 2020 and for a new Pet Insurance policy, initiated online on or after 18 February 2021. This online discount does not apply to Roadside Assistance that is added to a Budget Direct Car Insurance policy.
  2. The new policy discount amount varies by product: 30% discount on combined Home & Contents Insurance (consisting of 15% discount for combining Home & Contents covers and 15% discount for policies initiated online), 15% for Home only or Contents only policies, 15% discount on Comprehensive, Third Party Property Only and Third Party Property, Fire & Theft Car or Motorcycle Insurance and 15% discount on Pet Insurance.
  3. A 15% discount applies to the premium paid for a new Budget Direct Travel Insurance policy initiated and purchased online on or after 22 February 2023.
  4. Discounts do not apply to any renewal offer of insurance.
  5. Discounts only apply to the insurance portion of the premium. Discounts are applied before government charges, taxes, levies and fees, including instalment processing fees (as applicable). The full extent of discounts may therefore be impacted.
  6. We reserve the right to change the offer without notice.

§ Life Insurance $100 eGift card Terms and Conditions

§Subject to the Terms and Conditions, the Promoter will provide each Eligible Customer with one (1) $100 eGift Card when they obtain a quote for one or more Budget Direct branded life insurance policies (Eligible Policy/Policies) during the Promotion Period and purchase one or more Eligible Policies based on that quote. To qualify, the Eligible Policy or Eligible Policies must have a total annualised premium of at least $400 at the time of issue. Where more than one Eligible Policy is issued under the same quote or application, the combined annualised premium of those policies may be used to meet the $400 threshold.

This offer is limited to one (1) eGift Card per Eligible Customer, regardless of the number of Eligible Policies held. The Promotion commences at 12:01am (AEST) 8 July 2026 and ends at 11:59pm (AEST) 31 December 2026 (Promotion Period).

To qualify, the Eligible Policy or Eligible Policies must be held continuously for 90 days from the date of issue, with premiums equivalent to at least three months’ cover paid in full with no amounts outstanding. The annualised premium must not decrease below $400 during the 90-day period.

Each Eligible Customer will receive an email containing a link to select a retailer and download their digital eGift Card within 60 days of meeting the Eligibility Criteria. This offer cannot be used in conjunction with any other offer.

The Promotion is not open to customers who renew, amend, or cancel and replace an existing policy for the purpose of participating in the Promotion. The Promotion is also not open to officers or directors of NobleOak or Auto & General or any of their Related Entities or Related Bodies Corporate, employees who are directly involved in administering, marketing or approving the Promotion, or immediate family members. See full Terms and Conditions. Promoted by NobleOak Life Limited ABN 85 087 648 708, AFSL 247302. eGift Cards fulfilled by Auto & General Services Pty Ltd ABN 61 003 617 909, AFSL 241 411.

‡ Standalone Roadside Assistance, 15% Online Discount Offer Terms & Conditions

  1. The 15% discount applies to the first year's membership fee paid for a new Budget Direct Standalone Roadside Assistance membership purchased online only, using the promotional code SOLVED15.
  2. This offer does not apply to Roadside Assistance that is added to a Budget Direct Car Insurance Policy.
  3. Offer is valid from 1 July 2021 and cannot be used in conjunction with any other offer.
  4. The 15% online discount does not apply to any renewal offer of membership.
  5. We reserve the right to change the offer without notice.

Melbourne tourism statistics 2020

9 September 2024 | See disclaimer

There's a newer version of this article.

Melbourne Tourism Statistics 2023

Disclaimer: Data on this page was obtained in May 2020 from the sources stated and is the latest available data at that time. Auto & General Services Pty Ltd does not guarantee the accuracy or completeness of the data and accepts no liability whatsoever arising from or connected in any way to the use or reliance upon this data.

Quick stats

  • There were 39.5 million domestic and international visitors to Melbourne in the year ending March 2019

  • The total visitor spend was $20.3 billion in the year ending December 2019

  • Tourism generated employment of approximately 130,000 people or 5.6 per cent of total employment (direct and indirect jobs)

International tourism

International visitors spent a total of $8.2 billion in Melbourne in the year ending December 2019. There was a total of 3.0 million international visitors to Melbourne, staying a total of 63.3 million nights.

International visitors’ reason for visit to Victoria (year ending December 2019)

Reason for visit Visitors Visitor Nights Expenditure
Holiday 1,697,000 17,708,000 $2,284 Million
Visiting friends and relatives 1,045,000 23,334,000 $1,451 Million
Business 342,000 2,883,000 $560 Million
Employment 46,000 5,056,000 $361 Million
Education 204,000 23,523,000 $4,084 Million
Other Purpose 23,000 452,000 $49 Million

Domestic tourism

Domestic visitors spent a total of $12.1 billion in the year ending December 2019, $9.5 billion from domestic overnight visitors and $2.6 billion from domestic day-trip visitors. There were 36.5 million visitors, 11.4 million domestic overnight visitors and 25 million domestic day-trip visitors in the year ending December 2019. [1]

Top Attractions (year ending December 2019)2

#1. Melbourne CBD Shopping

Melbourne CBD Shopping had a total of 5.7 million visitors in the year ending December 2019. 3.7 million domestic visitors and 2 million international visitors

#2. Federation Square

Federation Square had a total of 2.7 million visitors in the year ending December 2019, 1.5 million domestic visitors and 1.2 million international visitors.

#3. Southgate/Southbank

Southgate and Southbank had a total of 2.9 million visitors in the year ending December 2019. 2.0 million domestic visitors and 812,200 international visitors.

#4. Queen Victoria Market

The Queen Victoria Market had a total of 2.7 million visitors, 1.3 million domestic visitors, 1.4 million international visitors.

#5. Crown Entertainment Complex

The Crown Entertainment Complex had a total 2.2 million visitors, 1.6 million domestic visitors and 610,800 international visitors.

#6. Docklands/Marvel Stadium

The Docklands and Marvel Stadium had a total of 2.0 million visitors in the year ending December 2019. There were 1.4 million domestic visitors and 597,000 international visitors.

#7. St Kilda

St Kilda had a total of 2.0 million visitors in the year ending March 2019. There were 1.1 million domestic visitors and 884,400 international visitors.

The National Gallery of Victoria had 1.2 million total visitors, 669,600 domestic visitors and 533,900 international visitors.

#9. Melbourne Museum/Royal Exhibition Building

The Melbourne Museum/Royal Exhibition Building had 845,500 total visitors, 353,700 domestic visitors and 491,800 international visitors.

#10. Melbourne Cricket Ground

The Melbourne Cricket Ground had 737,500 total visitors, 546,500 domestic visitors and 190,900 visitors.

Visitor Experiences in Victoria (year ending December 2019)3

#1. Nature-based experiences

18.8 million visitors that came to Victoria partook in nature-based experiences, 9.6 million domestic day trip visitors, 7.0 million domestic overnight visitors and 2.2 international overnight visitors.

#2. Cultural experiences

11.9 million visitors that came to Victoria partook in cultural experiences, 5.3 million domestic day trip visitors, 4.8 million domestic overnight visitors and 1.9 million international visitors.

#3. Event experiences

5.9 million visitors that came to Victoria partook in event experiences, 3.1 million domestic day trip visitors, 2.3 million domestic overnight visitors and 591,200 international visitors.

#4. Food and Wine experiences

5.4 million visitors that came to Victoria partook in food and wine experiences, 2.4 million domestic day trip visitors, 2.3 million domestic overnight visitors and 670,600 international visitors.

#5. Winery experiences

3.2 million visitors that came to Victoria partook in winery experiences, 1.4 million domestic day trip visitors, 1.3 million domestic overnight visitors and 475,900 international visitors.

#6. Golf experiences

976,300 visitors that came to Victoria partook in golfing experiences, 367,300 domestic day trip visitors, 543,700 domestic overnight visitors and 65,300 international visitors.

See More Research

Disclaimer

This information is general in nature only. While Auto & General Services Pty Ltd, ABN 61 003 617 909, AFSL 241411 (AGS) trading as Budget Direct has endeavoured to ensure the information we've relied on is accurate and current (at the date of publication), AGS does not guarantee it. Information has been prepared in reliance of the information outlined in the references. AGS accepts no liability for this information.

Does Travel Insurance Cover Pregnancy?

6 Of The Most Unique Places To Celebrate Christmas

International Travel Wish List Survey and Statistics 2025