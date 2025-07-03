Public Holidays 2025
NT Public Holidays 2025
|Public Holiday
|Day/Date
|New Year’s Day
|Wednesday, 1 January
|Australia Day
|Monday, 27 January*
|Good Friday
|Friday, 18 April
|Easter Saturday
|Saturday, 19 April
|Easter Sunday
|Sunday, 20 April
|Easter Monday
|Monday, 21 April
|Anzac Day
|Friday, 25 April
|May Day
|Monday, 5 May
|King’s Birthday
|Monday, 9 June
|Alice Springs Show Day
|Friday, 4 July**
|Tennant Creek Show Day
|Friday, 11 July**
|Katherine Show Day
|Friday, 18 July**
|Darwin Show Day
|Friday, 25 July**
|Picnic Day
|Monday, 4 August
|Borroloola Show Day
|Friday, 15 August**
|Christmas Eve (7pm-12am)
|Wednesday, 24 December
|Christmas Day
|Thursday, 25 December
|Boxing Day
|Friday, 26 December
|New Year’s Eve (7pm-12am)
|Wednesday, 31 December
**Regional holidays that only apply in specific locations.
Public Holidays 2026
NT Public Holidays 2026
|Public Holiday
|Day/Date
|New Year’s Day
|Thursday, 1 January
|Australia Day
|Monday, 26 January
|Good Friday
|Friday, 3 April
|Easter Saturday
|Saturday, 4 April
|Easter Sunday
|Sunday, 5 April
|Easter Monday
|Monday, 6 April
|Anzac Day
|Saturday, 25 April
|May Day
|Monday, 4 May
|King’s Birthday
|Monday, 8 June
|Alice Springs Show Day
|Friday, 3 July*
|Tennant Creek Show Day
|Friday, 10 July*
|Katherine Show Day
|Friday, 17 July*
|Darwin Show Day
|Friday, 24 July*
|Picnic Day
|Monday, 3 August
|Borroloola Show Day
|Friday, 14 August**
|Christmas Eve (7 pm -12 am)
|Thursday, 24 December
|Christmas Day
|Friday, 25 December
|Boxing Day
|Monday, 28 December***
|New Year’s Eve (7 pm -12 am)
|Thursday, 31 December
** The date for Borroloola Show Day 2026 is not yet confirmed. This page will be updated once the public holiday is appointed.
*** Boxing Day falls on Saturday 26 December but the public holiday is celebrated on Monday 28 December.
School Holidays 2025
NT School Holidays 2025
|Term
|Start
|Finish
|Term 1 School Holidays
|Saturday, 5 April 2025
|Sunday, 13 April 2025
|Term 2 School Holidays
|Saturday, 21 June 2025
|Monday, 14 July 2025
|Term 3 School Holidays
|Saturday, 20 September 2025
|Sunday, 5 October 2025
|Term 4 School Holidays
|Saturday, 13 December 2025
|Tuesday, 27 January 2025
School Holidays 2026
NT School Holidays 2026
|Term
|Start
|Finish
|Term 1 School Holidays
|Friday, 3 April 2026
|Sunday, 12 April 2026
|Term 2 School Holidays
|Saturday, 20 June 2026
|Sunday, 12 July 2026
|Term 3 School Holidays
|Saturday, 19 September 2026
|Sunday, 4 October 2026
|Term 4 School Holidays
|Saturday, 12 December 2026
|Tuesday, 26 January 2027
Leave Maximiser 2025
How to Maximise Your Work Leave in 2025
Take time away from work so you can enjoy more time off.
January - New Year’s Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 21 December
|No
|Yes
|Sunday, 22 December
|No
|Yes
|Monday, 23 December
|Yes
|No
|Tuesday, 24 December
|Yes
|No
|Wednesday, 25 December
|No
|Yes
|Thursday, 26 December
|No
|Yes
|Friday, 27 December
|Yes
|No
|Saturday, 28 December
|No
|Yes
|Sunday, 29 December
|No
|Yes
|Monday, 30 December
|Yes
|No
|Tuesday, 31 December
|Yes
|No
|Wednesday, 1 January
|No
|Yes
|Thursday, 2 January
|Yes
|No
|Friday, 3 January
|Yes
|No
|Saturday, 4 January
|No
|Yes
|Sunday, 5 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
April - Easter Holidays and Anzac Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 18 April
|No
|Yes
|Saturday, 19 April
|No
|Yes
|Sunday, 20 April
|No
|Yes
|Monday, 21 April
|No
|Yes
|Tuesday, 22 April
|Yes
|No
|Wednesday, 23 April
|Yes
|No
|Thursday, 24 April
|Yes
|No
|Friday, 25 April
|No
|Yes
|Saturday, 26 April
|No
|Yes
|Sunday, 27 April
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 3
|Days off: 7
|Total days off: 10
August - Picnic Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 2 August
|No
|Yes
|Sunday, 3 August
|No
|Yes
|Monday, 4 August
|No
|Yes
|Tuesday, 5 August
|Yes
|No
|Wednesday, 6 August
|Yes
|No
|Thursday, 7 August
|Yes
|No
|Friday, 8 August
|Yes
|No
|Saturday, 9 August
|No
|Yes
|Sunday, 10 August
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 5
|Total days off: 9
December - Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 20 December
|No
|Yes
|Sunday, 21 December
|No
|Yes
|Monday, 22 December
|Yes
|No
|Tuesday, 23 December
|Yes
|No
|Wednesday, 24 December
|Yes
|No
|Thursday, 25 December
|No
|Yes
|Friday, 26 December
|No
|Yes
|Saturday, 27 December
|No
|Yes
|Sunday, 28 December
|No
|Yes
|Monday, 29 December
|Yes
|No
|Tuesday, 30 December
|Yes
|No
|Wednesday, 31 December
|Yes
|No
|Thursday, 1 January
|No
|Yes
|Friday, 2 January
|Yes
|No
|Saturday, 3 January
|No
|Yes
|Sunday, 4 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
Leave Maximiser 2026
How to Maximise Your Work Leave in 2026
Take time away from work so you can enjoy more time off.
December - January
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 20 December
|No
|Yes
|Sunday, 21 December
|No
|Yes
|Monday, 22 December
|Yes
|No
|Tuesday, 23 December
|Yes
|No
|Wednesday, 24 December
|Yes
|No
|Thursday, 25 December
|No
|Yes
|Friday, 26 December
|No
|Yes
|Saturday, 27 December
|No
|Yes
|Sunday, 28 December
|No
|Yes
|Monday, 29 December
|Yes
|No
|Tuesday, 30 December
|Yes
|No
|Wednesday, 31 December
|Yes
|No
|Thursday, 1 January
|No
|Yes
|Friday, 2 January
|Yes
|No
|Saturday, 3 January
|No
|Yes
|Sunday, 4 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
January - Australia Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 23 January
|Yes
|No
|Saturday, 24 January
|No
|Yes
|Sunday, 25 January
|No
|Yes
|Monday, 26 January
|No
|Yes
|Tuesday, 27 January
|Yes
|No
|Totals
|Days of annual leave: 2
|Days off: 3
|Total days off: 5
April - Easter Holidays
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 3 April
|No
|Yes
|Saturday, 4 April
|No
|Yes
|Sunday, 5 April
|No
|Yes
|Monday, 6 April
|No
|Yes
|Tuesday, 7 April
|Yes
|No
|Wednesday, 8 April
|Yes
|No
|Thursday, 9 April
|Yes
|No
|Friday, 10 April
|Yes
|No
|Saturday, 11 April
|No
|Yes
|Sunday, 12 April
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 6
|Total days off: 10
August - Picnic Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 1 August
|No
|Yes
|Sunday, 2 August
|No
|Yes
|Monday, 3 August
|No
|Yes
|Tuesday, 4 August
|Yes
|No
|Wednesday, 5 August
|Yes
|No
|Thursday, 6 August
|Yes
|No
|Friday, 7 August
|Yes
|No
|Saturday, 8 August
|No
|Yes
|Sunday, 9 August
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 5
|Total days off: 9
December - Christmas Day, Boxing Day and New Years Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 19 December
|No
|Yes
|Sunday, 20 December
|No
|Yes
|Monday, 21 December
|Yes
|No
|Tuesday, 22 December
|Yes
|No
|Wednesday, 23 December
|Yes
|No
|Thursday, 24 December
|Yes
|No
|Friday, 25 December
|No
|Yes
|Saturday, 26 December
|No
|Yes
|Sunday, 27 December
|No
|Yes
|Monday, 28 December
|No
|Yes
|Tuesday, 29 December
|Yes
|No
|Wednesday, 30 December
|Yes
|No
|Thursday, 31 December
|Yes
|No
|Friday, 1 January
|No
|Yes
|Saturday, 2 January
|No
|Yes
|Sunday, 3 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
NT Public Holidays in Detail
May Day
Also known as Labour Day in other Australian states and territories, May Day is the annual celebration of the modern eight-hour working day that was implemented in the 19th century. May Day is always held on a Monday, forming a long weekend each year.
Alice Springs Show Day
The Alice Springs Show is an annual agricultural and pastoral event that showcases the region’s best produce, livestock and craft.
It features outback sporting events, photographic and cooking contests, carnival-style rides and firework displays. Each year 18,000 people travel to the Northern Territory’s largest agricultural show.
It is only observed in the Alice Springs region.
Tennant Creek Show Day
The Tennant Creek Show Day showcases the region’s agricultural accomplishments. The main attractions include cattle and dog demonstrations, rides, sideshow alley games, music events and arts and crafts competitions.
It is only observed in the Tennant Creek region.
Katherine Show Day
The Katherine Show Day has several large competitions with prizes for dog jumping, needlework, cooking, poetry, writing and rodeo.
There are equestrian events throughout the week leading up to the public holiday, with the main events taking place on Friday and Saturday. There are an average of 3,000 entries in the showcase competitions. The day concludes with a fireworks display on Saturday night.
It is only observed in the Katherine region.
Darwin Show Day
The Darwin Show is the oldest show day in the Northern Territory, dating back to 1952. It acts as a demonstration of Darwin’s agriculture, livestock, trade and industries.
More than 20,000 locals and visitors arrive to compete in 24 sections of competitions each year, ranging from stud cattle and arts and crafts to horticulture and photography.
It is only observed in Darwin and surrounding regions.
Picnic Day
Picnic Day began as a holiday for railway workers to picnic at the Adelaide River in the late 1800s.
Annual races are held in Harts Ranges on Picnic Day featuring bull rides and children’s competitions.
Borroloola Show Day
The Borroloola Show is one of the smallest shows in the country. It draws in over 1000 guests from surrounding areas, doubling the town’s population.
It is only observed in the Borroloola region.See More Public Holidays Articles