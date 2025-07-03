How to Maximise Your Work Leave in 2025
Take time away from work so you can enjoy more time off.
January - New Year’s Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 21 December
|No
|Yes
|Sunday, 22 December
|No
|Yes
|Monday, 23 December
|Yes
|No
|Tuesday, 24 December
|Yes
|No
|Wednesday, 25 December
|No
|Yes
|Thursday, 26 December
|No
|Yes
|Friday, 27 December
|Yes
|No
|Saturday, 28 December
|No
|Yes
|Sunday, 29 December
|No
|Yes
|Monday, 30 December
|Yes
|No
|Tuesday, 31 December
|Yes
|No
|Wednesday, 1 January
|No
|Yes
|Thursday, 2 January
|Yes
|No
|Friday, 3 January
|Yes
|No
|Saturday, 4 January
|No
|Yes
|Sunday, 5 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
January - Australia Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 25 January
|No
|Yes
|Sunday, 26 January
|No
|Yes
|Monday, 27 January
|No
|Yes
|Tuesday, 28 January
|Yes
|No
|Wednesday, 29 January
|Yes
|No
|Thursday, 30 January
|Yes
|No
|Friday, 31 January
|Yes
|No
|Saturday, 1 February
|No
|Yes
|Sunday, 2 February
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 5
|Total days off: 9
April - Easter, Anzac Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 18 April
|No
|Yes
|Saturday, 19 April
|No
|Yes
|Sunday, 20 April
|No
|Yes
|Monday, 21 April
|No
|Yes
|Tuesday, 22 April
|Yes
|No
|Wednesday, 23 April
|Yes
|No
|Thursday, 24 April
|Yes
|No
|Friday, 25 April
|No
|Yes
|Saturday, 26 April
|No
|Yes
|Sunday, 27 April
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 3
|Days off: 7
|Total days off: 10
November - Melbourne Cup
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 1 November
|No
|Yes
|Sunday, 2 November
|No
|Yes
|Monday, 3 November
|Yes
|No
|Tuesday, 4 November
|No
|Yes
|Wednesday, 5 November
|Yes
|No
|Thursday, 6 November
|Yes
|No
|Friday, 7 November
|Yes
|No
|Saturday, 8 November
|No
|Yes
|Sunday, 9 November
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 5
|Total days off: 9
December - Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 20 December
|No
|Yes
|Sunday, 21 December
|No
|Yes
|Monday, 22 December
|Yes
|No
|Tuesday, 23 December
|Yes
|No
|Wednesday, 24 December
|Yes
|No
|Thursday, 25 December
|No
|Yes
|Friday, 26 December
|No
|Yes
|Saturday, 27 December
|No
|Yes
|Sunday, 28 December
|No
|Yes
|Monday, 29 December
|Yes
|No
|Tuesday, 30 December
|Yes
|No
|Wednesday, 31 December
|Yes
|No
|Thursday, 1 January
|No
|Yes
|Friday, 2 January
|Yes
|No
|Saturday, 3 January
|No
|Yes
|Sunday, 4 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
How to Maximise Your Work Leave in 2026
Take time away from work so you can enjoy more time off.
December - New Years Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 20 December
|No
|Yes
|Sunday, 21 December
|No
|Yes
|Monday, 22 December
|Yes
|No
|Tuesday, 23 December
|Yes
|No
|Wednesday, 24 December
|Yes
|No
|Thursday, 25 December
|No
|Yes
|Friday, 26 December
|No
|Yes
|Saturday, 27 December
|No
|Yes
|Sunday, 28 December
|No
|Yes
|Monday, 29 December
|Yes
|No
|Tuesday, 30 December
|Yes
|No
|Wednesday, 31 December
|Yes
|No
|Thursday, 1 January
|No
|Yes
|Friday, 2 January
|Yes
|No
|Saturday, 3 January
|No
|Yes
|Sunday, 4 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
January - Australia Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 23 January
|Yes
|No
|Saturday, 24 January
|No
|Yes
|Sunday, 25 January
|No
|Yes
|Monday, 26 January
|No
|Yes
|Tuesday, 27 January
|Yes
|No
|Totals
|Days of annual leave: 2
|Days off: 3
|Total days off: 5
April - Easter holidays
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 3 April
|No
|Yes
|Saturday, 4 April
|No
|Yes
|Sunday, 5 April
|No
|Yes
|Monday, 6 April
|No
|Yes
|Tuesday, 7 April
|Yes
|No
|Wednesday, 8 April
|Yes
|No
|Thursday, 9 April
|Yes
|No
|Friday, 10 April
|Yes
|No
|Saturday, 11 April
|No
|Yes
|Sunday, 12 April
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 6
|Total days off: 10
November - Melbourne Cup
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 31 October
|No
|Yes
|Sunday, 1 November
|No
|Yes
|Monday, 2 November
|Yes
|No
|Tuesday, 3 November
|No
|Yes
|Wednesday, 4 November
|Yes
|No
|Thursday, 5 November
|Yes
|No
|Friday, 6 November
|Yes
|No
|Saturday, 7 November
|No
|Yes
|Sunday, 8 November
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 5
|Total days off: 9
December - Christmas Day, Boxing Day and New Years Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 19 December
|No
|Yes
|Sunday, 20 December
|No
|Yes
|Monday, 21 December
|Yes
|No
|Tuesday, 22 December
|Yes
|No
|Wednesday, 23 December
|Yes
|No
|Thursday, 24 December
|Yes
|No
|Friday, 25 December
|No
|Yes
|Saturday, 26 December
|No
|Yes
|Sunday, 27 December
|No
|Yes
|Monday, 28 December
|No
|Yes
|Tuesday, 29 December
|Yes
|No
|Wednesday, 30 December
|Yes
|No
|Thursday, 31 December
|Yes
|No
|Friday, 1 January
|No
|Yes
|Saturday, 2 January
|No
|Yes
|Sunday, 3 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16