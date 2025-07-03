^ Online Discounts Terms & Conditions

  1. Discounts apply to the premium paid for a new Budget Direct Home & Contents, Home only, Contents only, Comprehensive, Third Party Property Only or Third Party Property, Fire & Theft Car Insurance policy, initiated online on or after 29 March 2017, and for a new Budget Direct Comprehensive, Third Party Property, Fire & Theft & Third Party Property only Motorcycle Insurance policy, initiated online on or after 4 June 2020 and for a new Pet Insurance policy, initiated online on or after 18 February 2021. This online discount does not apply to Roadside Assistance that is added to a Budget Direct Car Insurance policy.
  2. The new policy discount amount varies by product: 30% discount on combined Home & Contents Insurance (consisting of 15% discount for combining Home & Contents covers and 15% discount for policies initiated online), 15% for Home only or Contents only policies, 15% discount on Comprehensive, Third Party Property Only and Third Party Property, Fire & Theft Car or Motorcycle Insurance and 15% discount on Pet Insurance.
  3. A 15% discount applies to the premium paid for a new Budget Direct Travel Insurance policy initiated and purchased online on or after 22 February 2023.
  4. Discounts do not apply to any renewal offer of insurance.
  5. Discounts only apply to the insurance portion of the premium. Discounts are applied before government charges, taxes, levies and fees, including instalment processing fees (as applicable). The full extent of discounts may therefore be impacted.
  6. We reserve the right to change the offer without notice.

§ Life Insurance $100 eGift card Terms and Conditions

§Subject to the Terms and Conditions, the Promoter will provide each Eligible Customer with one (1) $100 eGift Card when they obtain a quote for one or more Budget Direct branded life insurance policies (Eligible Policy/Policies) during the Promotion Period and purchase one or more Eligible Policies based on that quote. To qualify, the Eligible Policy or Eligible Policies must have a total annualised premium of at least $400 at the time of issue. Where more than one Eligible Policy is issued under the same quote or application, the combined annualised premium of those policies may be used to meet the $400 threshold.

This offer is limited to one (1) eGift Card per Eligible Customer, regardless of the number of Eligible Policies held. The Promotion commences at 12:01am (AEST) 8 July 2026 and ends at 11:59pm (AEST) 31 December 2026 (Promotion Period).

To qualify, the Eligible Policy or Eligible Policies must be held continuously for 90 days from the date of issue, with premiums equivalent to at least three months’ cover paid in full with no amounts outstanding. The annualised premium must not decrease below $400 during the 90-day period.

Each Eligible Customer will receive an email containing a link to select a retailer and download their digital eGift Card within 60 days of meeting the Eligibility Criteria. This offer cannot be used in conjunction with any other offer.

The Promotion is not open to customers who renew, amend, or cancel and replace an existing policy for the purpose of participating in the Promotion. The Promotion is also not open to officers or directors of NobleOak or Auto & General or any of their Related Entities or Related Bodies Corporate, employees who are directly involved in administering, marketing or approving the Promotion, or immediate family members. See full Terms and Conditions. Promoted by NobleOak Life Limited ABN 85 087 648 708, AFSL 247302. eGift Cards fulfilled by Auto & General Services Pty Ltd ABN 61 003 617 909, AFSL 241 411.

‡ Standalone Roadside Assistance, 15% Online Discount Offer Terms & Conditions

  1. The 15% discount applies to the first year's membership fee paid for a new Budget Direct Standalone Roadside Assistance membership purchased online only, using the promotional code SOLVED15.
  2. This offer does not apply to Roadside Assistance that is added to a Budget Direct Car Insurance Policy.
  3. Offer is valid from 1 July 2021 and cannot be used in conjunction with any other offer.
  4. The 15% online discount does not apply to any renewal offer of membership.
  5. We reserve the right to change the offer without notice.

NSW Public Holidays

3 July 2025 | See disclaimer

Public Holidays 2025

NSW Public Holidays 2025

Public HolidayDay/Date
New Year’s DayWednesday, 1 January
Australia DayMonday, 27 January*
Good FridayFriday, 18 April
Easter SaturdaySaturday, 19 April
Easter SundaySunday, 20 April
Easter MondayMonday, 21 April
Anzac DayFriday, 25 April
King’s BirthdayMonday, 9 June
Bank HolidayMonday, 4 August**
Labour DayMonday, 6 October
Christmas DayThursday, 25 December
Boxing DayFriday, 26 December
*Australia Day falls on Sunday 26 January but the public holiday is celebrated on Monday, 27 January.
**Banks shut for the day, unless otherwise exempt. Bank Holiday affects banking staff but is not declared a public holiday.

Public Holidays 2026

NSW Public Holidays 2026

Public HolidayDay/Date
New Year’s DayThursday, 1 January
Australia DayMonday, 26 January
Good FridayFriday, 3 April
Easter SaturdaySaturday, 4 April
Easter SundaySunday, 5 April
Easter MondayMonday, 6 April
Anzac DaySaturday, 25 April
King’s BirthdayMonday, 8 June
Bank HolidayMonday, 3 August*
Labour DayMonday, 5 October
Christmas DayFriday, 25 December
Boxing DayMonday, 28 December**
*Banks shut for the day, unless otherwise exempt. A Bank Holiday affects banking staff but is not declared a public holiday.
**Boxing Day falls on Saturday 26 December but the public holiday is celebrated on Monday 28 December.

School Holidays 2025

NSW School Holidays 2025

TermStartFinish
Term 1 School HolidaysSaturday, 12 April 2025Sunday, 27 April 2025
Term 2 School HolidaysSaturday, 5 July 2025Sunday, 20 July 2025
Term 3 School HolidaysSaturday, 27 September 2025Sunday, 12 October 2025
Term 4 School Holidays (Eastern)Saturday, 20 December 2025Monday, 26 January 2026
Term 4 School Holidays (Western)Saturday, 20 December 2025Monday, 2 February 2026

School Holidays 2026

NSW School Holidays 2026

TermStartFinish
Term 1 School HolidaysFriday 3 April 2026Sunday, 19 April 2026
Term 2 School HolidaysSaturday, 4 July 2026Sunday, 19 July 2026
Term 3 School HolidaysSaturday, 26 September 2026Sunday, 11 October 2026
Term 4 School Holidays (Eastern)Friday, 18 December 2026Wednesday, 27 January 2027
Term 4 School Holidays (Western)Friday, 18 December 2026Wednesday, 3 February 2027

Leave Maximiser 2025

How to Maximise Your Work Leave in 2025

Take time away from work so you can enjoy more time off.

December - January

DateTake Leave?Public Holiday/Weekend
Saturday, 21 DecemberNoYes
Sunday, 22 DecemberNoYes
Monday, 23 DecemberYesNo
Tuesday, 24 DecemberYesNo
Wednesday, 25 DecemberNoYes
Thursday, 26 DecemberNoYes
Friday, 27 DecemberYesNo
Saturday, 28 DecemberNoYes
Sunday, 29 DecemberNoYes
Monday, 30 DecemberYesNo
Tuesday, 31 DecemberYesNo
Wednesday, 1 JanuaryNoYes
Thursday, 2 JanuaryYesNo
Friday, 3 JanuaryYesNo
Saturday, 4 JanuaryNoYes
Sunday, 5 JanuaryNoYes
TotalsDays of annual leave: 7Days off: 9
Total days off: 16

April - Easter Holidays and Anzac

DateTake Leave?Public Holiday/Weekend
Friday, 18 AprilNoYes
Saturday, 19 AprilNoYes
Sunday, 20 AprilNoYes
Monday, 21 AprilNoYes
Tuesday, 22 AprilYesNo
Wednesday, 23 AprilYesNo
Thursday, 24 AprilYesNo
Friday, 25 AprilNoYes
Saturday, 26 AprilNoYes
Sunday, 27 AprilNoYes
TotalsDays of annual leave: 3Days off: 7
Total days off: 10

December - Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day

DateTake Leave?Public Holiday/Weekend
Saturday, 20 DecemberNoYes
Sunday, 21 DecemberNoYes
Monday, 22 DecemberYesNo
Tuesday, 23 DecemberYesNo
Wednesday, 24 DecemberYesNo
Thursday, 25 DecemberNoYes
Friday, 26 DecemberNoYes
Saturday, 27 DecemberNoYes
Sunday, 28 DecemberNoYes
Monday, 29 DecemberYesNo
Tuesday, 30 DecemberYesNo
Wednesday, 31 DecemberYesNo
Thursday, 1 JanuaryNoYes
Friday, 2 JanuaryYesNo
Saturday, 3 JanuaryNoYes
Sunday, 4 JanuaryNoYes
TotalsDays of annual leave: 7Days off: 9
Total days off: 16

Leave Maximiser 2026

How to Maximise Your Work Leave in 2026

Take time away from work so you can enjoy more time off.

December - New Years Day

DateTake Leave?Public Holiday/Weekend
Saturday, 20 DecemberNoYes
Sunday, 21 DecemberNoYes
Monday, 22 DecemberYesNo
Tuesday, 23 DecemberYesNo
Wednesday, 24 DecemberYesNo
Thursday, 25 DecemberNoYes
Friday, 26 DecemberNoYes
Saturday, 27 DecemberNoYes
Sunday, 28 DecemberNoYes
Monday, 29 DecemberYesNo
Tuesday, 30 DecemberYesNo
Wednesday, 31 DecemberYesNo
Thursday, 1 JanuaryNoYes
Friday, 2 JanuaryYesNo
Saturday, 3 JanuaryNoYes
Sunday, 4 JanuaryNoYes
TotalsDays of annual leave: 7Days off: 9
Total days off: 16

January - Australia Day

DateTake Leave?Public Holiday/Weekend
Friday, 23 JanuaryYesNo
Saturday, 24 JanuaryNoYes
Sunday, 25 JanuaryNoYes
Monday, 26 JanuaryNoYes
Tuesday, 27 JanuaryYesNo
TotalsDays of annual leave: 2Days off: 3
Total days off: 5

April - Easter Holidays

DateTake Leave?Public Holiday/Weekend
Friday, 3 AprilNoYes
Saturday, 4 AprilNoYes
Sunday, 5 AprilNoYes
Monday, 6 AprilNoYes
Tuesday, 7 AprilYesNo
Wednesday, 8 AprilYesNo
Thursday, 9 AprilYesNo
Friday, 10 AprilYesNo
Saturday, 11 AprilNoYes
Sunday, 12 AprilNoYes
TotalsDays of annual leave: 4Days off: 6
Total days off: 10

December - Christmas Day, Boxing Day and New Years Day

DateTake Leave?Public Holiday/Weekend
Saturday, 19 DecemberNoYes
Sunday, 20 DecemberNoYes
Monday, 21 DecemberYesNo
Tuesday, 22 DecemberYesNo
Wednesday, 23 DecemberYesNo
Thursday, 24 DecemberYesNo
Friday, 25 DecemberNoYes
Saturday, 26 DecemberNoYes
Sunday, 27 DecemberNoYes
Monday, 28 DecemberNoYes
Tuesday, 29 DecemberYesNo
Wednesday, 30 DecemberYesNo
Thursday, 31 DecemberYesNo
Friday, 1 JanuaryNoYes
Saturday, 2 JanuaryNoYes
Sunday, 3 JanuaryNoYes
TotalsDays of annual leave: 7Days off: 9
Total days off: 16

NSW Public Holidays in Detail

Bank Holiday

This is not a declared public holiday as it is only for employees working in the banking and financial industries. It falls on the first Monday of August each year making it a three-day weekend for staff who are impacted by bank closures.

See More Public Holidays Articles

References

  1. NSW Government, 2025, NSW public holidays
  2. NSW Government, 2025, Future and past NSW term dates and school holidays

Disclaimer

Data from the sources referenced below from the latest available data as at May 2025. Auto & General Services Pty Ltd does not guarantee the accuracy or completeness of the data and accepts no liability whatsoever arising from or connected in any way to the use or reliance on this data.

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