Public Holidays 2025
NSW Public Holidays 2025
*Australia Day falls on Sunday 26 January but the public holiday is celebrated on Monday, 27 January.
|Public Holiday
|Day/Date
|New Year’s Day
|Wednesday, 1 January
|Australia Day
|Monday, 27 January*
|Good Friday
|Friday, 18 April
|Easter Saturday
|Saturday, 19 April
|Easter Sunday
|Sunday, 20 April
|Easter Monday
|Monday, 21 April
|Anzac Day
|Friday, 25 April
|King’s Birthday
|Monday, 9 June
|Bank Holiday
|Monday, 4 August**
|Labour Day
|Monday, 6 October
|Christmas Day
|Thursday, 25 December
|Boxing Day
|Friday, 26 December
**Banks shut for the day, unless otherwise exempt. Bank Holiday affects banking staff but is not declared a public holiday.
Public Holidays 2026
NSW Public Holidays 2026
*Banks shut for the day, unless otherwise exempt. A Bank Holiday affects banking staff but is not declared a public holiday.
|Public Holiday
|Day/Date
|New Year’s Day
|Thursday, 1 January
|Australia Day
|Monday, 26 January
|Good Friday
|Friday, 3 April
|Easter Saturday
|Saturday, 4 April
|Easter Sunday
|Sunday, 5 April
|Easter Monday
|Monday, 6 April
|Anzac Day
|Saturday, 25 April
|King’s Birthday
|Monday, 8 June
|Bank Holiday
|Monday, 3 August*
|Labour Day
|Monday, 5 October
|Christmas Day
|Friday, 25 December
|Boxing Day
|Monday, 28 December**
**Boxing Day falls on Saturday 26 December but the public holiday is celebrated on Monday 28 December.
School Holidays 2025
NSW School Holidays 2025
|Term
|Start
|Finish
|Term 1 School Holidays
|Saturday, 12 April 2025
|Sunday, 27 April 2025
|Term 2 School Holidays
|Saturday, 5 July 2025
|Sunday, 20 July 2025
|Term 3 School Holidays
|Saturday, 27 September 2025
|Sunday, 12 October 2025
|Term 4 School Holidays (Eastern)
|Saturday, 20 December 2025
|Monday, 26 January 2026
|Term 4 School Holidays (Western)
|Saturday, 20 December 2025
|Monday, 2 February 2026
School Holidays 2026
NSW School Holidays 2026
|Term
|Start
|Finish
|Term 1 School Holidays
|Friday 3 April 2026
|Sunday, 19 April 2026
|Term 2 School Holidays
|Saturday, 4 July 2026
|Sunday, 19 July 2026
|Term 3 School Holidays
|Saturday, 26 September 2026
|Sunday, 11 October 2026
|Term 4 School Holidays (Eastern)
|Friday, 18 December 2026
|Wednesday, 27 January 2027
|Term 4 School Holidays (Western)
|Friday, 18 December 2026
|Wednesday, 3 February 2027
Leave Maximiser 2025
How to Maximise Your Work Leave in 2025
Take time away from work so you can enjoy more time off.
December - January
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 21 December
|No
|Yes
|Sunday, 22 December
|No
|Yes
|Monday, 23 December
|Yes
|No
|Tuesday, 24 December
|Yes
|No
|Wednesday, 25 December
|No
|Yes
|Thursday, 26 December
|No
|Yes
|Friday, 27 December
|Yes
|No
|Saturday, 28 December
|No
|Yes
|Sunday, 29 December
|No
|Yes
|Monday, 30 December
|Yes
|No
|Tuesday, 31 December
|Yes
|No
|Wednesday, 1 January
|No
|Yes
|Thursday, 2 January
|Yes
|No
|Friday, 3 January
|Yes
|No
|Saturday, 4 January
|No
|Yes
|Sunday, 5 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
April - Easter Holidays and Anzac
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 18 April
|No
|Yes
|Saturday, 19 April
|No
|Yes
|Sunday, 20 April
|No
|Yes
|Monday, 21 April
|No
|Yes
|Tuesday, 22 April
|Yes
|No
|Wednesday, 23 April
|Yes
|No
|Thursday, 24 April
|Yes
|No
|Friday, 25 April
|No
|Yes
|Saturday, 26 April
|No
|Yes
|Sunday, 27 April
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 3
|Days off: 7
|Total days off: 10
December - Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 20 December
|No
|Yes
|Sunday, 21 December
|No
|Yes
|Monday, 22 December
|Yes
|No
|Tuesday, 23 December
|Yes
|No
|Wednesday, 24 December
|Yes
|No
|Thursday, 25 December
|No
|Yes
|Friday, 26 December
|No
|Yes
|Saturday, 27 December
|No
|Yes
|Sunday, 28 December
|No
|Yes
|Monday, 29 December
|Yes
|No
|Tuesday, 30 December
|Yes
|No
|Wednesday, 31 December
|Yes
|No
|Thursday, 1 January
|No
|Yes
|Friday, 2 January
|Yes
|No
|Saturday, 3 January
|No
|Yes
|Sunday, 4 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
Leave Maximiser 2026
How to Maximise Your Work Leave in 2026
Take time away from work so you can enjoy more time off.
December - New Years Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 20 December
|No
|Yes
|Sunday, 21 December
|No
|Yes
|Monday, 22 December
|Yes
|No
|Tuesday, 23 December
|Yes
|No
|Wednesday, 24 December
|Yes
|No
|Thursday, 25 December
|No
|Yes
|Friday, 26 December
|No
|Yes
|Saturday, 27 December
|No
|Yes
|Sunday, 28 December
|No
|Yes
|Monday, 29 December
|Yes
|No
|Tuesday, 30 December
|Yes
|No
|Wednesday, 31 December
|Yes
|No
|Thursday, 1 January
|No
|Yes
|Friday, 2 January
|Yes
|No
|Saturday, 3 January
|No
|Yes
|Sunday, 4 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
January - Australia Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 23 January
|Yes
|No
|Saturday, 24 January
|No
|Yes
|Sunday, 25 January
|No
|Yes
|Monday, 26 January
|No
|Yes
|Tuesday, 27 January
|Yes
|No
|Totals
|Days of annual leave: 2
|Days off: 3
|Total days off: 5
April - Easter Holidays
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 3 April
|No
|Yes
|Saturday, 4 April
|No
|Yes
|Sunday, 5 April
|No
|Yes
|Monday, 6 April
|No
|Yes
|Tuesday, 7 April
|Yes
|No
|Wednesday, 8 April
|Yes
|No
|Thursday, 9 April
|Yes
|No
|Friday, 10 April
|Yes
|No
|Saturday, 11 April
|No
|Yes
|Sunday, 12 April
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 6
|Total days off: 10
December - Christmas Day, Boxing Day and New Years Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 19 December
|No
|Yes
|Sunday, 20 December
|No
|Yes
|Monday, 21 December
|Yes
|No
|Tuesday, 22 December
|Yes
|No
|Wednesday, 23 December
|Yes
|No
|Thursday, 24 December
|Yes
|No
|Friday, 25 December
|No
|Yes
|Saturday, 26 December
|No
|Yes
|Sunday, 27 December
|No
|Yes
|Monday, 28 December
|No
|Yes
|Tuesday, 29 December
|Yes
|No
|Wednesday, 30 December
|Yes
|No
|Thursday, 31 December
|Yes
|No
|Friday, 1 January
|No
|Yes
|Saturday, 2 January
|No
|Yes
|Sunday, 3 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
NSW Public Holidays in Detail
Bank Holiday
This is not a declared public holiday as it is only for employees working in the banking and financial industries. It falls on the first Monday of August each year making it a three-day weekend for staff who are impacted by bank closures.See More Public Holidays Articles