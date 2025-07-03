Public Holidays 2025
ACT Public Holidays 2025
*Australia Day falls on Sunday 26 January but the public holiday is celebrated on Monday, 27 January.
|Public Holiday
|Day/Date
|New Year’s Day
|Wednesday, 1 January
|Australia Day
|Monday, 27 January*
|Canberra Day
|Monday, 10 March
|Good Friday
|Friday, 18 April
|Easter Saturday
|Saturday, 19 April
|Easter Sunday
|Sunday, 20 April
|Easter Monday
|Monday, 21 April
|Anzac Day
|Friday, 25 April
|Reconciliation Day
|Monday, 2 June**
|King’s Birthday
|Monday, 9 June
|Labour Day
|Monday, 6 October
|Christmas Day
|Thursday, 25 December
|Boxing Day
|Friday, 26 December
**Reconciliation Day falls on Tuesday 27 May but the public holiday is on Monday 2 June.
Public Holidays 2026
ACT Public Holidays 2026
*As 27 May (Reconciliation Day) does not fall on a Monday in 2026, the public holiday is observed on the following Monday.
|Public Holiday
|Day/Date
|New Year’s Day
|Thursday, 1 January
|Australia Day
|Monday, 26 January
|Canberra Day
|Monday, 9 March
|Good Friday
|Friday, 3 April
|Easter Saturday
|Saturday, 4 April
|Easter Sunday
|Sunday, 5 April
|Easter Monday
|Monday, 6 April
|Anzac Day
|Saturday, 25 April
|Reconciliation Day
|Monday, 1 June*
|King’s Birthday
|Monday, 8 June
|Labour Day
|Monday, 5 October
|Christmas Day
|Friday, 25 December
|Boxing Day
|Monday, 28 December**
**Boxing Day falls on Saturday 26 December but the public holiday is celebrated on Monday 28 December.
School Holidays 2025
ACT School Holidays 2025
|Term
|Start
|Finish
|Term 1 School Holidays
|Saturday, 12 April 2025
|Sunday, 27 April 2025
|Term 2 School Holidays
|Saturday, 5 July 2025
|Sunday, 20 July 2025
|Term 3 School Holidays
|Saturday, 27 September 2025
|Sunday, 12 October 2025
|Term 4 School Holidays
|Wednesday, 19 December 2025
|Sunday, February 1 2026
School Holidays 2026
ACT School Holidays 2026
*New students start school on Monday, 1 February 2027 and continuing students return to school on Tuesday, 2 February 2027.
|Term
|Start
|Finish
|Term 1 School Holidays
|Friday, 3 April 2026
|Monday, 20 April 2026
|Term 2 School Holidays
|Saturday, 4 July 2026
|Monday, 20 July 2026
|Term 3 School Holidays
|Saturday, 26 September 2026
|Monday, 12 October 2026
|Term 4 School Holidays
|Saturday, 19 December 2026
|Sunday, 31 January 2027 or Monday, 1 February 2027*
Leave Maximiser 2025
How to Maximise Your Work Leave in 2025
Take time away from work so you can enjoy more time off.
January - New Year’s Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 21 December
|No
|Yes
|Sunday, 22 December
|No
|Yes
|Monday, 23 December
|Yes
|No
|Tuesday, 24 December
|Yes
|No
|Wednesday, 25 December
|No
|Yes
|Thursday, 26 December
|No
|Yes
|Friday, 27 December
|Yes
|No
|Saturday, 28 December
|No
|Yes
|Sunday, 29 December
|No
|Yes
|Monday, 30 December
|Yes
|No
|Tuesday, 31 December
|Yes
|No
|Wednesday, 1 January
|No
|Yes
|Thursday, 2 January
|Yes
|No
|Friday, 3 January
|Yes
|No
|Saturday, 4 January
|No
|Yes
|Sunday, 5 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
April - Easter Holidays and Anzac Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 18 April
|No
|Yes
|Saturday, 19 April
|No
|Yes
|Sunday, 20 April
|No
|Yes
|Monday, 21 April
|No
|Yes
|Tuesday, 22 April
|Yes
|No
|Wednesday, 23 April
|Yes
|No
|Thursday, 24 April
|Yes
|No
|Friday, 25 April
|No
|Yes
|Saturday, 26 April
|No
|Yes
|Sunday, 27 April
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 3
|Days off: 7
|Total days off: 10
June - Reconciliation Day and King’s Birthday
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 31 May
|No
|Yes
|Sunday, 1 June
|No
|Yes
|Monday, 2 June
|No
|Yes
|Tuesday, 3 June
|Yes
|No
|Wednesday, 4 June
|Yes
|No
|Thursday. 5 June
|Yes
|No
|Friday, 6 June
|Yes
|No
|Saturday, 7 June
|No
|Yes
|Sunday, 8 June
|No
|Yes
|Monday, 9 June
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 6
|Total days off: 10
December - Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 20 December
|No
|Yes
|Sunday, 21 December
|No
|Yes
|Monday, 22 December
|Yes
|No
|Tuesday, 23 December
|Yes
|No
|Wednesday, 24 December
|Yes
|No
|Thursday, 25 December
|No
|Yes
|Friday, 26 December
|No
|Yes
|Saturday, 27 December
|No
|Yes
|Sunday, 28 December
|No
|Yes
|Monday, 29 December
|Yes
|No
|Tuesday, 30 December
|Yes
|No
|Wednesday, 31 December
|Yes
|No
|Thursday, 1 January
|No
|Yes
|Friday, 2 January
|Yes
|No
|Saturday, 3 January
|No
|Yes
|Sunday, 4 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
Leave Maximiser 2026
How to Maximise Your Work Leave in 2026
Take time away from work so you can enjoy more time off.
December/January - New Years Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 20 December
|No
|Yes
|Sunday, 21 December
|No
|Yes
|Monday, 22 December
|Yes
|No
|Tuesday, 23 December
|Yes
|No
|Wednesday, 24 December
|Yes
|No
|Thursday, 25 December
|No
|Yes
|Friday, 26 December
|No
|Yes
|Saturday, 27 December
|No
|Yes
|Sunday, 28 December
|No
|Yes
|Monday, 29 December
|Yes
|No
|Tuesday, 30 December
|Yes
|No
|Wednesday, 31 December
|Yes
|No
|Thursday, 1 January
|No
|Yes
|Friday, 2 January
|Yes
|No
|Saturday, 3 January
|No
|Yes
|Sunday, 4 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
January - Australia Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 23 January
|Yes
|No
|Saturday, 24 January
|No
|Yes
|Sunday, 25 January
|No
|Yes
|Monday, 26 January
|No
|Yes
|Tuesday, 27 January
|Yes
|No
|Totals
|Days of annual leave: 2
|Days off: 3
|Total days off: 5
March/April - Easter Holidays
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Friday, 3 April
|No
|Yes
|Saturday, 4 April
|No
|Yes
|Sunday, 5 April
|No
|Yes
|Monday, 6 April
|No
|Yes
|Tuesday, 7 April
|Yes
|No
|Wednesday, 8 April
|Yes
|No
|Thursday, 9 April
|Yes
|No
|Friday, 10 April
|Yes
|No
|Saturday, 11 April
|No
|Yes
|Sunday, 12 April
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 6
|Total days off: 10
June - Reconciliation Day and King’s Birthday
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 30 May
|No
|Yes
|Sunday, 31 May
|No
|Yes
|Monday, 1 June
|No
|Yes
|Tuesday, 2 June
|Yes
|No
|Wednesday, 3 June
|Yes
|No
|Thursday, 4 June
|Yes
|No
|Friday. 5 June
|Yes
|No
|Saturday, 6 June
|No
|Yes
|Sunday, 7 June
|No
|Yes
|Monday, 8 June
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 4
|Days off: 6
|Total days off: 10
December - Christmas Day, Boxing Day and New Year’s Day
|Date
|Take Leave?
|Public Holiday/Weekend
|Saturday, 19 December
|No
|Yes
|Sunday, 20 December
|No
|Yes
|Monday, 21 December
|Yes
|No
|Tuesday, 22 December
|Yes
|No
|Wednesday, 23 December
|Yes
|No
|Thursday, 24 December
|Yes
|No
|Friday, 25 December
|No
|Yes
|Saturday, 26 December
|No
|Yes
|Sunday, 27 December
|No
|Yes
|Monday, 28 December
|No
|Yes
|Tuesday, 29 December
|Yes
|No
|Wednesday, 30 December
|Yes
|No
|Thursday, 31 December
|Yes
|No
|Friday, 1 January
|No
|Yes
|Saturday, 2 January
|No
|Yes
|Sunday, 3 January
|No
|Yes
|Totals
|Days of annual leave: 7
|Days off: 9
|Total days off: 16
ACT Public Holidays in Detail
Canberra Day
The Australian Capital Territory celebrates the official naming of Canberra in 1913. Lady Denman, the wife of the Governor-General Lord Denman, was the one who named the territory in front of a crowd of 5,000 guests.
Reconciliation Day
In 2018, Canberra was the first city to celebrate the anniversary of the 1967 Referendum. The vote was successful, with 90% of Australians voting yes to allowing the Commonwealth to make laws for Aboriginal people and to include them in the national Census. The holiday celebrates and reflects on the success of the reconciliation process in Australia. See More Public Holidays Articles